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DÜNYADAN FUTBOL

Venezia 3-2 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Roma’da düşüş sürüyor! Jose Mourinho...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 Giriş Tarihi: 07.11.2021

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Jose Mourinho'nun Roma'sı deplasmanda 2-1 öne geçtiği karşılaşmada Venezia'ya 3-2 mağlup olarak düşüşünü sürdürdü.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Roma, deplasmanda Venezia ile kozlarını paylaştı. Jose Mourinho'nun Roma'sı deplasmanda 2-1 öne geçtiği karşılaşmada Venezia'ya 3-2 mağlup oldu.

Venezia'nın gollerini 3'te Mattia Caldara, 65'te penaltıdan Mattia Aramu ve 74'te David Okereke attı. Roma'nın gollerini ise 43'te Eldor Shomurodov ve 45'te Tammy Abraham attı.

Venezia puanını 12 yaparak 15. sıraya yükseldi. Roma ise 19 puanda 6. sırada kaldı.

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