Everton 0-0 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Everton ile Tottenham yenişemedi!

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Everton sahasında Tottenham'ı ağırladı. Gol sesi çıkmayan mücadele, 0-0 eşitlikle sona erdi.

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Everton, sahasında Tottenham ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 0-0 berabere bitti ve iki takım da 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi takımda Mason Holgate 90+2. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Everton puanını 15 yaparak 11. sıraya yükseldi. Tottenham ise 16 puanla 9. sıraya yükseldi.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ