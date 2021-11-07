07 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Everton 0-0 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Everton ile Tottenham yenişemedi!

Everton ile Tottenham yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.11.2021

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Everton sahasında Tottenham'ı ağırladı. Gol sesi çıkmayan mücadele, 0-0 eşitlikle sona erdi.

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Everton, sahasında Tottenham ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 0-0 berabere bitti ve iki takım da 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi takımda Mason Holgate 90+2. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Everton puanını 15 yaparak 11. sıraya yükseldi. Tottenham ise 16 puanla 9. sıraya yükseldi.

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