07 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Marsilya 0-0 Metz (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Marsilya Metz ile yenişemedi! Cengiz...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.11.2021

Fransa Ligue 1'de 13. hafta maçında Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Marsilya, konuk ettiği Metz ile 0-0 berabere kaldı ve oynadığı son 4 maçta 3. beraberliğini aldı. Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. | Son dakika spor haberleri

Fransa Ligue 1'de 13. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Marsilya, Metz'i ağırladı.

Velodrome Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Metz'de Jemerson, 56. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Marsilya, 23 puana yükseldi. 5 maçtır galibiyet alamayan Metz ise puanını 8 yaptı.

Marsilya, milli ara sonrasında Lyon deplasmanına konuk olacak. Metz ise Bordeaux'yu ağırlayacak.
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