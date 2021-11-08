08 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli 1-1 Hellas Verona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Napoli’ye Tudor engeli!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.11.2021

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Napoli, Tudor'un gelişiyle büyük bir çıkış yakalayan Hellas Verona'yı konuk etti. Mücadelede 1-1 sona erdi. Napoli'nin golü 18. dakikada Di Lorenzo'dan geldi. Verona'nın golünü ise 13. dakikada Simeone kaydetti.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında namağlup lider konumda bulunan Napoli, Hellas Verona ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti ve puanlar paylaşıldı.

Napoli'nin golü 18. dakikada Di Lorenzo'dan geldi. Verona'nın golünü ise 13. dakikada Simeone kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 32'ye çıkartırken, Verona ise 16'ya yükseldi.

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