Tudor İtalya'ya damga vurdu! Gol sayısında...
Galatasaray 'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Serie A'da fark yaratmaya devam ediyor. Hırvat teknik direktör Hellas Verona ile Roma'yı 3-2, Lazio'yu 4-1 ve Juventus'u 2-1 mağlup etmişti. Tudor son olarak Serie A'da lider olan Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Hellas Verona, Hırvat teknik adam yönetiminde çıktığı 9 maçta 22 gole imza attı. Opta verilerine göre İtalyan ekibi, Tudor göreve geldiğinden beri Avrupa'nın 5 büyük liginde Bayern Münih'ten sonra en fazla gol bulan takım konumunda.
Tudor'u göreve getirmeden önce Hellas Verona, Serie A'da çıktığı üç maçtan da yenilgiyle döndü. Eusebio Di Francesco'nun görevine son veren İtalyan ekibi koltuğu Tudor'a devretti.
Tudor şu ana kadar Hellas Verona'nın başında Serie A'da 9 maça çıktı. 43 yaşındaki teknik adamın takımı bu süreçte yalnızca 1 kez yenildi. Deplasmanda 3-2'lik Milan yenilgisi dışında 9 maçlık dilimde mağlubiyet yüzü görmeyen takım İtalyan devine karşı da 2-0 öne geçmiş ancak sahadan 3-2 yenik ayrılmıştı.
Dev takımların korkulu rüyası
Igor Tudor yönetimindeki Hellas Verona, Milan'a yenilse de ligin diğer büyüklerine karşı önemli sonuçlar elde etti. Takım bu süreçte Roma'yı 3-2, Lazio'yu 4-1, Juventus'u ise 2-1 mağlup etti. Son maçta ise lider Napoli ile deplasmanda 1-1 berabere kaldılar.
Tudor takımı devraldığından bu yana Hellas Verona gol anlamında önemli bir istatistik elde etti.
Hellas Verona, Hırvat teknik adam yönetiminde çıktığı 9 maçta 22 gole imza attı. Opta verilerine göre İtalyan ekibi, Tudor göreve geldiğinden beri Avrupa'nın 5 büyük liginde Bayern Münih'ten sonra en fazla gol bulan takım konumunda.
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