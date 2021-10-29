SPOR HABERLERİ - Manchester United'da Paul Pogba depremi! Takımdan ayrılıyor

İngiltere Premier Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Manchester United'da, ligde son olarak ezeli rakiplerinden Liverpool'a karşı alınan ağır yenilgiyle bir deprem yaşanıyor. Takımın yıldız oyuncularından Paul Pogba da takımdan ayrılmak istiyor. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da, yeni sözleşme teklifini sürekli olarak reddeden yıldız orta saha Paul Pogba ile sezon sonu yolların ayrılacağı öne sürüldü.

United, Pogba'yı yeni bir sözleşme imzalamaya ikna etmek için uğraşsa da henüz başarılı olamadı. Bu durumun ardından orta sahayı güçlendirmek için şimdiden planlar yapılmaya başlandı.

Ağustos 2016'da Juventus'tan 95 milyon euroya transfer ettiği Pogba'nın Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek.

Tecrübeli orta saha ile Real Madrid, Juventus ve Paris Saint-Germain'in daha önce ilgilendikleri bilinse de, hiçbiri Ocak ayında oyuncu için bir hamle yapmayacağı, bunun yerine oyuncunun sözleşmesinin bitimini bekleyecekleri aktarıldı.

Pogba, Pazar günü Old Trafford'da Liverpool'a 5-0 yenildikleri maçta Naby Keita'ya faul yaptıktan sonra gördüğü karttan dolayı United'ın Tottenham, Manchester City ve Watford'a karşı oynayacağı sonraki üç Premier Lig maçında forma giyemeyecek.

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