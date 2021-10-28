İtalya Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu Lazio'ya transfer olabilir!

İtalya Serie A'da son şampiyon Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinden ayrılacağı iddia edildi. Inter'in Lazio'nun 10 numarası Luis Alberto'yu transfer edeceği ve Hakan'ı bu transferde takasta kullanacağı söylentiler arasında.

Milan'daki başarılı performansıyla Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; kötü gidişatına dur diyemeyen Hakan'ın devre arasında takasta kullanılacağı aktarıldı.

LAZİO'NUN ON NUMARASINI İSTİYORLAR

Inter'in, Lazio'nun 29 yaşındaki on numarası Luis Alberto'yu istediği aktarıldı. Alberto için Hakan'ın takasta sunulacağı ifade edildi. Milli futbolcumuzun devre arasında Lazio'ya gitme ihtimali bir hayli ciddi.

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