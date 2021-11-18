Arsenal'de yeni 'Mesut Özil' vakası: Alexander Lacazette

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'nın Alexander Lacazette ile yaşadığı sorunlar dikkat çekerken, akıllara Mesut Özil'le yaşadığı kriz geldi.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın oyuncularla yaşadığı problemlerin ardı arkası kesilmiyor.

İngiliz basınının haberine göre; Arteta, Alexander Lacazette'i takımda istemiyor.

"Yeni Özil vakası" olarak gösterilen haberde Arteta, kulübe verdiği raporda Lacazette'in sözleşmesinin uzatılmaması gerektiğini belirttiği yazıldı.

Arteta'nın bu kararı, altyapıdan yetişen genç forvetlerin önünü açmak için yaptığı ifade edildi.

Mikel Arteta, Mesut Özil'i de kadro dışı bırakmış ve Özil, Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ