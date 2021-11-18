18 Kasım 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal'de yeni 'Mesut Özil' vakası: Alexander Lacazette

Arsenal’de yeni ’Mesut Özil’ vakası: Lacazette
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.11.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'nın Alexander Lacazette ile yaşadığı sorunlar dikkat çekerken, akıllara Mesut Özil'le yaşadığı kriz geldi.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın oyuncularla yaşadığı problemlerin ardı arkası kesilmiyor.

İngiliz basınının haberine göre; Arteta, Alexander Lacazette'i takımda istemiyor.

"Yeni Özil vakası" olarak gösterilen haberde Arteta, kulübe verdiği raporda Lacazette'in sözleşmesinin uzatılmaması gerektiğini belirttiği yazıldı.

Arteta'nın bu kararı, altyapıdan yetişen genç forvetlerin önünü açmak için yaptığı ifade edildi.

Mikel Arteta, Mesut Özil'i de kadro dışı bırakmış ve Özil, Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Askerler oteli bastı! Samatta mahsur kaldı Askerler oteli bastı! Samatta mahsur kaldı
Florentino Perez’ten Mbappe itirafı! 200 milyon euro... Florentino Perez'ten Mbappe itirafı! 200 milyon euro...
Solskjaer ile yollar ayrılıyor! ManU’da 3 aday var... Solskjaer ile yollar ayrılıyor! ManU'da 3 aday var...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör