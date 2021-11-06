07 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid Vallecano CANLI İZLE (Real Madrid-Vallecano canlı anlatım)

R. Madrid-Vallecano | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 Giriş Tarihi: 06.11.2021

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

İspanya La Liga'nın 13. hafta maçında Real Madrid ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

REAL MADRID VALLECANO İLK 11'LER

R. Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Camavinga, Asensio, Vinicius Jr., Benzema.

R. Vallecano: Dimitrievski, Balliu, Saveljich, Catena, Fran Garcia, Valentin, Comesana, Alvaro Garcia, Trejo, Palazon, Nteka.

REAL MADRID-VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı saat 23:00'te başladı ve Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.

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