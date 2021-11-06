07 Kasım 2021, Pazar

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Bordeaux - PSG maçı canlı anlatım (Bordeaux - Paris Saint-Germain maçı canlı izle)

Bordeaux - PSG | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Bordeaux ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. Bordeaux - PSG maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücadelesinde Bordeaux ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaşıyor. Bordeaux - PSG maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...


BORDEAUX - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23:00'te başlayan Bordeaux - PSG maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

BORDEAUX - PSG İLK 11'LER

Bordeaux: Costil, Pembele, Gregersen, Koscielny, Ricardo Mangas, Kwateng, Onana, Otavio, Adli, Dilrosun, Elis.

PSG: Navas, Kehrer, Marquinhos, Bernat, Hakimi, Ebimbe, Herrera, Wijnaldum, Neymar, Draxler, Mbappe.

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