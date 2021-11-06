07 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 2-1 Freiburg (MAÇ SONUCU-ÖZET) | B. Münih Freiburg'un yenilmezlik serisine son verdi!

B. Münih Freiburg’un serisine son verdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

Almanya Bundesliga'nın 11. hafta karşılaşmasında Bayern Münih sahasında Freiburg'u konuk etti. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 2-1 kazandı ve liderliğini sürdürdü. Bu mağlubiyetle birlikte Freiburg'un ligde yenilmezlik serisi de son buldu.

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih ile Freiburg kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

B. Münih'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Goretzka ve 75'de Lewandowski kaydetti. Freiburg'un tek golü ise 90+2. dakikada Haberer'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve 28 puana yükselerek haftayı lider kapatmayı garantiledi. Freiburg ise ligdeki ilk yenilgisini aldı ve 22 puanda kaldı.

Ligin 12. haftasında Bayern Münih deplasmanda Augsburg'a konuk olacak. Freiburg ise Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

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