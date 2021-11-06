Manchester United - Manchester City maçı canlı anlatım (Manchester United Manchester City canlı izle)
Premier Lig'in 11. haftasındaki dev derbide Manchester United ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Manchester United - Manchester City maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İngiltere Premier Lig'in 11. haftası dev maça sahne oluyor. Manchester United evinde Manchester City ile kozlarını paylaşıyor. Old Trafford Stadyumu'nda Stadyumu'nda oynanan karşılaşma zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.
MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY İLK 11'LER
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Bailly, Shaw, McTominay, Fred, Fernandes, Greenwood, Ronaldo
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, De Bruyne, Jesus, Foden
MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Manchester United'ın Manchester City'i ağırladığı karşılaşma, 6 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da başladı. Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...