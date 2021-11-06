07 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United - Manchester City maçı canlı anlatım (Manchester United Manchester City canlı izle)

M. United - M. City | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 Giriş Tarihi: 06.11.2021

Premier Lig'in 11. haftasındaki dev derbide Manchester United ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Manchester United - Manchester City maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'in 11. haftası dev maça sahne oluyor. Manchester United evinde Manchester City ile kozlarını paylaşıyor. Old Trafford Stadyumu'nda Stadyumu'nda oynanan karşılaşma zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY İLK 11'LER

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Bailly, Shaw, McTominay, Fred, Fernandes, Greenwood, Ronaldo

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, De Bruyne, Jesus, Foden

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Manchester United'ın Manchester City'i ağırladığı karşılaşma, 6 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da başladı. Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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