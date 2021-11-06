İspanya La Liga'nın 13. haftasında Athletic Bilbao ile Cadiz karşı karşıya geldi. Mücadeleyi deplasman ekibi, 6. dakikada Salvi'nin attığı golle 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Ligin 13. haftasında Athletic Bilbao ile Cadiz karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Cadiz maçın ilk bölümlerinde bulduğu golle 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Cadiz'e galibiyeti getiren gol 6. dakikada Salvi'den geldi.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao 18 puanda kalırken, Cadiz ise puanını 12'ye yükseltti.

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