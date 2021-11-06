06 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Empoli 2-2 Genoa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gol düellosunda kazanan yok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Empoli ile Genoa karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı maç 2-2 sona erdi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Genoa'nın gollerini Criscito ve Bianchi kaydederken, Empoli'nin golleri ise Di Francesco ve Zurkowski'den geldi.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Empoli, sahasında Genoa'yı konuk etti. Maç 2-2 sona erdi ve iki takım da sahadan bir puanla ayrıldı.

Mücadelede gol perdesini 13. dakikada Criscito penaltıdan açtı. Bu gole Empoli cephesinden cevap 62'de Di Francesco ve 71'de Zurkowski'den geldi. Maçta son sözü 89'da Bianchi söyledi ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Empoli puanını 16'ya, Genoa ise 9'a yükseltti.

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