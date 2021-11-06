Manchester United 0-2 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Manchester United ile Manchester City, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini Eric Bailly (k.k.) ve Bernardo Silva'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
İngiltere Premier Lig'in 11. haftası dev maça sahne oldu. Manchester United evinde Manchester City ile kozlarını paylaştı. Old Trafford Stadyumu'nda Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Michael Oliver düdük çaldı.
Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Manchester City aradığı golü 7. dakikada buldu. Sol kanattan Cancelo'nun içeriye çevirdiği topta Eric Bailly'nin yaptığı ters vuruş ağlarla buluştu.
Golden sonra tempoyu iyice artıran City, ilk yarının sonunda farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası içine doldurulan topa arka direkte dokunan Portekizli yıldız takımını 2-0 öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve dev maç Manchester City'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Manchester City puanını 23'e yükseltti. Manchester United ise 17 puanda kaldı.
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