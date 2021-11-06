07 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brentford 1-2 Norwich City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Norwich 9 ay sonra kazandı!

Norwich 9 ay sonra kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Brentford sahasında Norwich City'i ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve Şubat 2020'den beri ilk galibiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Brentford evine Norwich'i ağırladı. Müsabaka - Norwich'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın golleri Norwich adına 6' Normann, 29' Pukki' (PEN) geldi.

Öte yandan Ozan Kabak, rahatsızlığı nedeniyle Norwich'in maç kadrosuna yer almadı.

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