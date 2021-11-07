07 Kasım 2021, Pazar
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Cagliari 1-2 Atalanta (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Atalanta deplasmanda 3 puanı aldı!
İtalya Serie A'nın 12. hafta karşılaşmasında Cagliari ile Atalanta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Cagliari ile Atalanta kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Atalanta 2-1 kazandı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Pasalic ve 43'te Zapata kaydetti. Cagliari'nin tek golü ise 28. dakikada Joao Pedro'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Atalanta yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 22 puana yükseldi. Cagliari'nin galibiyet hasreti 4 maça çıkarken 6 puanla ligin sonuna demirledi.
Ligin 13. haftasında Cagliari deplasmanda Sassuolo'yu konuk edecek. Atalanta ise Spezia'yı ağırlayacak.
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