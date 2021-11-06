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DÜNYADAN FUTBOL

Lille - Angers maçı canlı anlatım (Lille - Angers maçı canlı izle)

Lille - Angers | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Lille ile Angers karşı karşıya geliyor. Lille - Angers maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücadelesinde Lille ile Angers kozlarını paylaşıyor. Lille - Angers maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...


LILLE - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Lille - Angers maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

LILLE - ANGERS İLK 11'LER

Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Djalo, Reinildo, Ikone, Andre, R. Sanches, J. Bamba, J. David, Burak Yılmaz.

Angers: Petkovic, Manceau, I. Traor, R. Thomas, Cabot, Ounahi, Mangani, S. Doumbia, Fulgini, Boufal, Bahoken.

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