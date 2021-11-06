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Juventus Fiorentina CANLI İZLE (Juventus Fiorentina canlı anlatım)

Juventus - Fiorentina | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 Giriş Tarihi: 06.11.2021

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Juventus ile Fiorentina kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI ANLATIMI haberimizde...

İtalya Serie A'da 12. hafta heyecanı devam ediyor. Zirveye yaklaşmak isteyen Juventus, sahasında Fiorentina'yı ağırlıyor.

JUVENTUS - FIORENTINA MAÇI 11'LERİ

Juventus: Perin, Chiellini, De Ligt, Danilo, Alex Sandro, McKennie, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Morata, Dybala.

Fiorentina: Terracciano, Biraghi, Quarta, Milenkovic, Odriozola,Torreira, Bonaventura, Castrovili, Callejon, Saponara, Vlahovic.

JUVENTUS - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Fiorentina maçı saat 20:00'de başladı ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

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