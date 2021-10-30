30 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig heyecanı sürüyor! Manchester City - Crystal Palace maçı naklen A Spor'da!

M.City - Crystal Palace maçı naklen A Spor’da!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Dünyanın en iyi futbolcularının yer aldığı İngiltere Premier Lig, A Spor’da futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isteyen Kevin de Bruyne, Jack Grealish ve İlkay Gündoğan’lı Manchester City, 4 maçtır yenilmeyen Crystal Palace ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu müsabaka A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Dünyanın en iyi futbolcularının yer aldığı İngiltere Premier Lig, A Spor'da futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isteyen Kevin de Bruyne, Jack Grealish ve İlkay Gündoğan'lı Manchester City, 4 maçtır yenilmeyen Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Ada'daki dev mücadele bugün 17.00'den itibaren A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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