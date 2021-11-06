07 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 1-1 Angers (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Lille sahasında Angers'a takıldı!

Lille sahasında Angers’a takıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında temsilcilerimizin formasını giydiği Lille sahasında Angers'ı konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fransa Ligue 1'in 13. hafta karşılaşmasında Lille ile Angers kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.

Lille'in golünü 27. dakikada Tiago Djalo kaydederken, Angers'ın golü ise 83'te Azzedine Ounahi'den geldi.

Mücadeleye Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Yazıcı ise 65. dakikada oyuna dahil oldu. Ayrıca ev sahibi ekibinde 90+7. dakikada golü atan Tiago Djalo direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Lille'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 16 puana yükseldi. Angers'ın da 4 maçlık galibiyet hasreti sürerken 18 puana ulaştı.

Ligin 14. haftasında Lille deplasmanda Monaco'ya konuk olacak. Angers ise Lorient'i ağırlayacak.

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