07 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 1-0 Fiorentina (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus 90. dakikada güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Juventus sahasında Fiorentina'yı 90+1. dakikada Juan Cuadrado'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Juventus ve Fiorentina, İtalya Serie A'nın 12. haftasında kozlarını paylaştı. Müsabaka, Juventus'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın tek golü 90+2'de Juan Cuadrado'dan geldi.

FIORENTINA KIZARDI
Öte yandan Fiorentina'da Milenkovic, 66. ve 73. dakikalarda gördüğü sarı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Juventus, 18 puanla 8. sırada yer buldu. Fiorentina ise 18 puanla 7. sırada yer aldı.

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