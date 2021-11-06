Celta Vigo 2-3 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Barça uzatmalarda galibiyeti kaçırdı!

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona deplasmanda Celta Vigo'ya konuk oldu. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

İspanya La Liga'nın 13. hafta karşılaşmasında Celta Vigo ile Barcelona kozlarını paylaştı. 6 gol çıkan mücadele 3-3 eşitlikle bitti.

Barcelona'nın gollerini 5. dakikada Fati, 18'de Busquets ve 34. dakikada ise Depay kaydetti. Celta Vigo'nun golleri ise 52 ve 90+6'da Aspas ve 74. dakikada Nolito'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Barcelona ligde galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 16 puana yükseldi. Celta Vigo'nun galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 12 puana ulaştı.

Ligin 14. haftasında Celta Vigo sahasında Villarreal'i konuk edecek. Barcelona ise Espanyol'u ağırlayacak.

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