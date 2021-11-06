07 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leipzig - Borussia Dortmund maçı canlı anlatım (Leipzig - Dortmund maçı canlı izle)

Leipzig - Dortmund | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Leipzig ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Leipzig - Dortmund maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Leipzig ile Dortmund kozlarını paylaşıyor. Leipzig - Dortmund maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...


LEIPZIG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayan Leipzig - Dortmund maçı beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

LEIPZIG - DORTMUND İLK 11'LER

Leipzig: Gulacsi, Henrichs, Simakan, Gvardiol, Mukiele, Haidara, Adams, Angelino, Nkunku, Szoboszlai, Poulsen.

Dortmund: Kobel, Hummels, Akanji, Pongracic, T. Hazard, Witsel, Bellingham, Meunier, Brandt, Reus, Malen.

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