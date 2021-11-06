Crystal Palace - Wolverhampton maçı CANLI YAYIN (Crystal Palace - Wolves canlı izle)
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Crystal Palace ile Wolverhampton karşı karşıya geliyor. Crystal Palace - Wolverhamton maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Crystal Palace - Wolverhampton kozlarını paylaşıyor. Selhurst Park'ta oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
CRYSTAL PALACE - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Crystal Palace - Wolverhampton maçı saat 18:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
CRYSTAL PALACE - WOLVERHAMPTON İLK 11'LER
Crystal Palace: Guaita, Ward, Guehi, Andersen, Mitchell, McArthur, Kouyate, Gallagher, Edouard, Zaha, Benteke.
Wolves: Jose Sa, Semedo, Kilman, Coady, Saiss, Nouri, Moutinho, Neves, Trincao, Hwang, Jimenez.
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