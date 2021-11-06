07 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace - Wolverhampton maçı CANLI YAYIN (Crystal Palace - Wolves canlı izle)

C. Palace - Wolverhampton | CANLI YAYIN
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 Giriş Tarihi: 06.11.2021

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Crystal Palace ile Wolverhampton karşı karşıya geliyor. Crystal Palace - Wolverhamton maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Crystal Palace - Wolverhampton kozlarını paylaşıyor. Selhurst Park'ta oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CRYSTAL PALACE - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Wolverhampton maçı saat 18:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

CRYSTAL PALACE - WOLVERHAMPTON İLK 11'LER

Crystal Palace: Guaita, Ward, Guehi, Andersen, Mitchell, McArthur, Kouyate, Gallagher, Edouard, Zaha, Benteke.

Wolves: Jose Sa, Semedo, Kilman, Coady, Saiss, Nouri, Moutinho, Neves, Trincao, Hwang, Jimenez.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Real Madrid’e Falcao engel olamadı! Real Madrid'e Falcao engel olamadı!
Southampton tek attı 3 aldı! Southampton tek attı 3 aldı!
Gol düellosunda kazanan yok! Gol düellosunda kazanan yok!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör