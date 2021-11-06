06 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton 1-0 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Southampton tek attı 3 aldı!

Southampton tek attı 3 aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Southampton ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Southampton ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Southampton'a galibiyeti getiren golü 3. dakikada Armstrong kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Southampton'ın yenilmezlik serisi 4 maça çıktı ve 14 puana ulaştı. Aston Villa'nın galibiyet hasreti 5 maça çıkarken 10 puanda kaldı.

Ligin 12. haftasında Southampton deplasmanda Norwich City'e konuk olacak. Aston Villa ise Brighton'ı ağırlayacak.

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