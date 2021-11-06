07 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace 2-0 Wolverhampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

C. Palace Wolves’ı devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 11. haftasında Crystal Palace, evinde Wolverhampton'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Crystal Palace'ın gollerini Wilfried Zaha ve Gallagher kaydetti.

Premier Lig'in 11. haftasında Crystal Palace ve Wolverhampton karşı karşıya geldi. Mücadele, Palace'ın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın golleri 61'de Zaha, 78'da Gallagher'dan geldi.

Bu sonuçla Palace, puanını 15'e çıkardı ve 9. sırada kendine yer buldu. Wolves ise 16 puanla 8. sıraya yerleşti.

Palace, gelecek hafta Burnley deplasmanına gidecek. Wolves ise West Ham'ı konuk edecek.

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