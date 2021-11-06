07 Kasım 2021, Pazar
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Chelsea 1-1 Burnley (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Chelsea ile Burnley yenişemedi!
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea ile Burnley kozlarını paylaştı. 2 gol çıkan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve 'Maviler' 4 maç sonra puan kaybetti.
İngiltere Premier Lig'in 11. hafta maçında Chelsea ile Burnley karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan çıkmadı ve 1-1 beraberlikle sona erdi.
Chelsea'nin golünü 33. dakikada Kai Havertz kaydederken, Burnley'in golü ise 80. dakikada Matej Vydra'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Chelsea'nin 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 26 puana yükseldi. Burnley'in yenilmezlik serisi 3 maça çıkarken 8 puana yükseldi.
Ligin 12. haftasında Chelsea Leicester City deplasmanında sahne alacak. Burnley ise Crystal Palace'ı konuk edecek.
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