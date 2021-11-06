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Celta Vigo Barcelona canlı izle (Celta Vigo-Barcelona canlı anlatım)

Celta Vigo Barcelona | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Celta Vigo sahasında Barcelona'yı ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

İspanya La Liga'nın 12. hafta karşılaşmasında milli oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo ile Barcelona kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

CELTA VIGO-BARCELONA İLK 11'LER

Celta Vigo: Dituro, Mallo, Aidoo, Murillo, Galan, Tapia, Solari, Suarez, Nolito, Aspas, Galhardo.

Barcelona: ter Stegen, Mingueza, Garcia, Lenglet, Alba, Nico, Busquets, de Jong, Gavi, Fati, Depay.


CELTA VIGO BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celta Vigo ile Barcelona arasında oynanan maç saat 18.15'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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