07 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano (MAÇ SONUCU-ÖZET) Falcao golünü attı sakatlanıp oyundan çıktı

Real Madrid’e Falcao engel olamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.11.2021

İspanya La Liga'nın 13. hafta maçında Real Madrid sahasında Rayo Vallecano'yu Toni Kroos ve Benzema'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Vallecano'nun tek golü ise bir dönem Galatasaray'da forma giyen Falcao'dan geldi. Kolombiyalı forvet oyuna sonradan dahil olduğu mücadalede sakatlanarak oyundan çıktı.

İspanya La Liga'nın 13. hafta maçında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 2-1mağlup etti.

Real Madrid'in gollerini, Toni Kroos ve Benzema kaydetti.

Rayo Vallecano'nun golü ise bir dönem Galatasaray'da forma giyen Falcao'dan geldi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ!
Kolombiyalı forvet daha sonra sakatlanarak oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 27 yaparken, Vallecano 20 puanda kaldı.

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