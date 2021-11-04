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DÜNYADAN FUTBOL

Hagi'nin gözdesi Türk asıllı Enes Sali milli takım tercihini yaptı

Hagi’nin gözdesi Enes Sali milli takım tercihini yaptı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Rumen ekibi Farul Constanta'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Enes Sali, milli takım tercihini yaptı. 15 yaşındaki futbolcu, Romanya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzlanda ve Liechtenstein ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.

Romanya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Kasım'da İzlanda, 14 Kasım'da ise Liechtenstein ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau ile Gaziantep FK'de oynayan Alin Toşça ve Alexandru Maxim Romanya Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.

Galatasaray efsanesi Hagi ve eski Konyasporlu Marica'nın sahibi olduğu, Popescu'nun başkanlığını yaptığı Romanya'nın Farul takımında forma giyen Türk asıllı 15 yaşındaki Enes Sali de kadroda yer aldı.

ENES SALİ KİMDİR?

23 Şubat 2006 Kanada doğumlu Enes Sali, 15 yaş 202 günlük olarak Romanya Ligi'nin gol atan en genç oyuncusu. Enes, Kanada Ontario'da Türk kökenli Rumen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

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