06 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Okay Yokuşlu'dan Barcelona yorumu

Okay Yokuşlu’dan Barcelona yorumu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, cumartesi günü Barcelona ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Okay, Bu sezon istedikleri yerde olmasalar da Barcelona her zaman kaliteli bir ekip, dünyanın da en iyi takımlarından bir tanesi. Ama biz de bu maça iyi hazırlanacağız, çünkü seyircimizin önünde evimizde oynayacağız. Amacımız üç puanı kazanmak ve bunu da yapabilecek güce sahibiz. " dedi.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, 6 Kasım Cumartesi günü sahalarında ağırlayacakları Barcelona'yı yenebilecek güçte olduklarını söyledi.

Okay, LaLiga'ya verdiği röportajda, Barcelona'nın bu seneki durumuna rağmen çok iyi bir takım olduğunun altını çizerek, "Bu sezon istedikleri yerde olmasalar da Barcelona her zaman kaliteli bir ekip, dünyanın da en iyi takımlarından bir tanesi. Ama biz de bu maça iyi hazırlanacağız, çünkü seyircimizin önünde evimizde oynayacağız. Amacımız üç puanı kazanmak ve bunu da yapabilecek güce sahibiz. İstedikleri yerde değiller ama isim isim baktığınız zaman çok kaliteli isimlere sahipler. Biz de evimizde oynayacağız, içeride iyi bir oyunumuz var, taraftarımızın da desteğiyle maçı kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Okay Yokuşlu, son 5 haftada 1 galibiyet aldıklarının hatırlatılması üzerine ise "Takımımız iyi, lige iyi başladığımızı düşünüyorum. Son haftalarda puanlar gelmese de maçlarda iyi mücadele ediyoruz ve takım olarak iyi bir oyun ortaya koyuyoruz. Ben de takıma yardım etmeye çalışıyorum. Umarım bu oyunu devam ettirip, puanları da toplamaya başlarız." şeklinde konuştu.

"LA LIGA'DA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Celta Vigo'da çok iyi bir ortam olduğunu aktaran Okay, "Kulüp kendine özgü bir kulüp, şehrin benimsediği bir kulüp. Buradaki insanlar kulübe bağlı ve kulübü destekliyor. Burası bir aile kulübü gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak LaLiga'da çok mutlu olduğunu aktaran milli futbolcu, "LaLiga dünyanın en iyi ve kaliteli liglerinden bir tanesi. Bunu oynanan her maçta görebiliyorsunuz. LaLiga'da olmaktan çok mutluyum. Birçok tecrübe edindim. Bu sezon dördüncü sezonum. Çok kaliteli bir lig." ifadelerini kullandı.



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