Lionel Messi lüks evini satılığa çıkardı! Dudak uçuklatan rakam
Sezon başında uzun yıllardır formasını giydiği Barcelona'dan ayrılarak Fransız devi Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan dünya yıldızı futbolcu Lionel Messi, Miami'deki evini satılığa çıkardı. Lüks ev; 4 yatak odası, 5 banyosu, manzarası ve özel araba asansörüyle dikkatleri çekiyor.
Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Miami'de bulunan lüks evini 7 milyon dolara satışa çıkardı.
34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Porsche Design adlı rezidansta yer alan iki katlı evini 2015'da 5 milyon dolara satın almıştı.
Evi satın almasından bu yana kullanmayan Messi, Fransa'nın Paris şehrinde yaşıyor. Messi, geçtiğimiz nisan ayında, bu dairenin yanında bir başka lüks daireyi 7,3 milyon dolara satın aldı.
BEŞ BANYOSU BULUNUYOR
Ünlü futbolcunun satışa çıkardığı lüks evinin dört yatak odası ve beş banyosu bulunuyor.
OKYANUS MANZARALI
300 metrekarelik evin dev camlarından alabildiğine okyanus manzarası içeri giriyor.
ARABA ASANSÖRÜ BULUNUYOR
Apartmanın içinde iki araçlık gökyüzü garajına çıkan araba asansörü bulunuyor.
HAVUZ, SPOR ODASI VE SİNEMA SALONU DA VAR
Akıllı ev sistemine sahip olan mülkte havuz, spor odası, sinema salonu da yer alıyor.
51 KATTAN OLUŞUYOR
Sanal oyun odası, kuaför ve özel restoran da 51 katlı binanın sahip olduğu özelliklerden.
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