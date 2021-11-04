06 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lionel Messi lüks evini satılığa çıkardı! Dudak uçuklatan rakam

Sezon başında uzun yıllardır formasını giydiği Barcelona'dan ayrılarak Fransız devi Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan dünya yıldızı futbolcu Lionel Messi, Miami'deki evini satılığa çıkardı. Lüks ev; 4 yatak odası, 5 banyosu, manzarası ve özel araba asansörüyle dikkatleri çekiyor.

Lionel Messi lüks evini satılığa çıkardı! Dudak uçuklatan rakam
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Miami'de bulunan lüks evini 7 milyon dolara satışa çıkardı.

Lionel Messi lüks evini satılığa çıkardı! Dudak uçuklatan rakam

34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Porsche Design adlı rezidansta yer alan iki katlı evini 2015'da 5 milyon dolara satın almıştı.

Lionel Messi lüks evini satılığa çıkardı! Dudak uçuklatan rakam

Evi satın almasından bu yana kullanmayan Messi, Fransa'nın Paris şehrinde yaşıyor. Messi, geçtiğimiz nisan ayında, bu dairenin yanında bir başka lüks daireyi 7,3 milyon dolara satın aldı.

Lionel Messi lüks evini satılığa çıkardı! Dudak uçuklatan rakam

BEŞ BANYOSU BULUNUYOR

Ünlü futbolcunun satışa çıkardığı lüks evinin dört yatak odası ve beş banyosu bulunuyor.

Lionel Messi lüks evini satılığa çıkardı! Dudak uçuklatan rakam

OKYANUS MANZARALI

300 metrekarelik evin dev camlarından alabildiğine okyanus manzarası içeri giriyor.

Lionel Messi lüks evini satılığa çıkardı! Dudak uçuklatan rakam

ARABA ASANSÖRÜ BULUNUYOR

Apartmanın içinde iki araçlık gökyüzü garajına çıkan araba asansörü bulunuyor.

Lionel Messi lüks evini satılığa çıkardı! Dudak uçuklatan rakam

HAVUZ, SPOR ODASI VE SİNEMA SALONU DA VAR

Akıllı ev sistemine sahip olan mülkte havuz, spor odası, sinema salonu da yer alıyor.

Lionel Messi lüks evini satılığa çıkardı! Dudak uçuklatan rakam

51 KATTAN OLUŞUYOR

Sanal oyun odası, kuaför ve özel restoran da 51 katlı binanın sahip olduğu özelliklerden.

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