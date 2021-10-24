24 Ekim 2021, Pazar
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8 gollü karşılaşmada, Sevilla'ya galibiyeti golleri 8. dakikada Oliver Torres, 24. dakikada Rafael Mir, 38. dakikada Diego Carlos, 50. dakikada Munir El Haddadi ve 64. dakikada Fernando kaydetti. Konuk Levante'nin golleri ise 33 ve 55. dakikalarda Jose Morales ve 61. dakikada Gonzalo Melero'dan geldi.
Bu sonucun ardından bir maçı eksik Sevilla, puanını 20'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde henüz galibiyeti olmayan Levante ise 10 maç sonunda 5 puanda kaldı.
Ligin 11. haftasında Sevilla, Mallorca deplasmanına konuk olacak. Levante ise Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.
Sevilla 5-3 Levante (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Sevilla sahasında Levante'yi konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Sevilla rakibini 5-3 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Sevilla, kendi sahasında Levante'yi konuk etti. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sevilla 5-3 kazanmayı başardı.
8 gollü karşılaşmada, Sevilla'ya galibiyeti golleri 8. dakikada Oliver Torres, 24. dakikada Rafael Mir, 38. dakikada Diego Carlos, 50. dakikada Munir El Haddadi ve 64. dakikada Fernando kaydetti. Konuk Levante'nin golleri ise 33 ve 55. dakikalarda Jose Morales ve 61. dakikada Gonzalo Melero'dan geldi.
Bu sonucun ardından bir maçı eksik Sevilla, puanını 20'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde henüz galibiyeti olmayan Levante ise 10 maç sonunda 5 puanda kaldı.
Ligin 11. haftasında Sevilla, Mallorca deplasmanına konuk olacak. Levante ise Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.
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