01 Kasım 2021, Pazartesi
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Rayo Vallecano 0-0 Celta Vigo (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Ligin 12. haftasında Galatasaray'ın eski futbolcusu Radamel Falcao'nun da formasını giydiği Rayo Vallecano, milli futbolcumu Okay Yokuşlu'nun da top koşturduğu Celta Vigo'yu konuk etti. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
İspanya La Liga'nın 12. haftasında Eski Galatasaraylı Radamel Falcao'nun formasını giydiğini Rayo Vallecano sahasında milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'yu ağırladı. Karşılaşma 0-0 berabere bitti ve iki takım da 1'er puanı hanesine yazdırdı.
Ev sahibi ekip 20 puanla 6. sırada bulunurken, konuk ekip ise 11 puanla 14. sırada yer alıyor.
FALCAO İLK 11'DE
Radamel Falcao ilk 11'de başladı ve 73 dakika sahada kaldı.
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