01 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid'den transferi büyük ses getirmişti! PSG'de Sergio Ramos krizi

PSG’de Ramos krizi! Takımdan gönderilecek mi?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.11.2021

Paris Saint-Germain'in Real Madrid'den transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız Sergio Ramos, Fransız deviyle henüz resmi maça çıkmadı. Yeni takımında sakatlığı sebebiyle süre alamayan İspanyol stoperin, sözleşmesinin feshedilmesinin gündemde olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

16 yıllık Real Madrid macerasının ardından transfer olduğu Paris Saint-Germain'de henüz resmi maçta forma giymeyen Sergio Ramos'un sözleşmesinin feshi gündemde...

Le Parisien'de yer alan habere göre; PSG; sakatlığı beklenenden fazla süren Sergio Ramos'un 2 yıllık sözleşmesini fesh etmek istiyor. 4 aydır düzenli bir şekilde antrenmanlara çıkamayan ve takımla da henüz maç oynamayan 35 yaşındaki stoperin sakatlığının beklenenden daha kötü olduğu da belirtildi.

Haberin detayında, PSG yönetiminin Sergio Ramos transferini sağlık durumu nedeniyle çok yanlış bulduğu ve fesih için futbol idarecilerine de baskı yaptığı bilgisi verildi.

LEONARDO: "HER ŞEYİ BİLİYORDUK"

Paris Saint-Germain Futbol Direktörü Leonardo, "Ramos'un bir sorunu olduğunu biliyorduk. İspanyol basınının oyununu görüyoruz. Ramos ile ilgili her şeyi biliyorduk. Neler olduğunu da biliyoruz." demişti.

KARİYERİNDE KAZANMADIĞI BAŞARI KALMADI

Kariyerinde Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 5 La Liga şampiyonluğu olan Sergio Ramos, halihazırda futbol dünyasının efsanelerinden biri olarak kabul ediliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Tottenham’da Espirito dönemi sona erdi! Gündemdeki isim... Tottenham'da Espirito dönemi sona erdi! Gündemdeki isim...
Ozan Kabak’a sert eleştiri! Kendini Zidane zannediyor Ozan Kabak'a sert eleştiri! "Kendini Zidane zannediyor"
Brezilya Serie A’da olaylı maç! Taraftar sahaya girdi ve... Brezilya Serie A'da olaylı maç! Taraftar sahaya girdi ve...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör