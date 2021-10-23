Arminia Bielefeld Borussia Dortmund maç sonucu: 1-3 (Bielefeld Dortmund maç özeti)
Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Arminia Bielefeld'i Emre Can, Hummels ve Bellingham'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Almanya Bundesliga'da 9. hafta karşılaşmasında Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund'u konuk etti.
Schüco Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Borussia Dortmund'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Emre Can, 45. dakiakda Mats Hummels ve 72. dakikada Jude Bellingham attı. Bielefeld'in tek sayısını ise 87. dakikada Klos kaydetti.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund 21 puanla 2. sırada yer buldu. Arminia Bielefeld ise 5 puanla 17. sırada yer aldı. Dortmund, gelecek hafta Köln'ü ağırlayacak. Bielefeld ise Mainz'ı konuk edecek.
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