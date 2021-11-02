02 Kasım 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Levante 0-3 Granada (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Granada rahat bir nefes aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 Giriş Tarihi: 02.11.2021

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Levante ile Granada kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Granada, German Sanchez, Luis Suarez ve Antonio Puertas'ın golleriyle 3-0 kazandı.

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Ligde düşme hattından kurtulmak isteyen iki takım olan Levante ile Granada, Estadio Ciudad de Valencia'da kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Granada 3-0'lık net bir skorla kazanarak çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Granada'ya galibiyeti getiren goller 7'de German Sanchez, 38'de Luis Suarez ve 69'da Antonio Puertas'tan geldi.

Bu sonuçla Granada puanını 11'e yükseltirken, Levante ise 6 puanda kaldı.

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