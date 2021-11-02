İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Ligde düşme hattından kurtulmak isteyen iki takım olan Levante ile Granada, Estadio Ciudad de Valencia'da kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Granada 3-0'lık net bir skorla kazanarak çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Granada'ya galibiyeti getiren goller 7'de German Sanchez, 38'de Luis Suarez ve 69'da Antonio Puertas'tan geldi.

Bu sonuçla Granada puanını 11'e yükseltirken, Levante ise 6 puanda kaldı.

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