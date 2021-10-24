Roma - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Roma ile Napoli karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Roma - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da, Roma ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Roma - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Napoli maçı 24 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve müsabaka S Sport 2'de canlı olarak yayınlanacak.

ROMA NAPOLI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Anguissa, Ruiz; Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne

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