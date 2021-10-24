24 Ekim 2021, Pazar

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Inter - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Inter - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 Giriş Tarihi: 24.10.2021

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Inter ile Juventus karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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İtalya Serie A'da, Inter ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Inter - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Juventus maçı 24 Ekim Pazar günü saat 21:45'te başlayacak ve müsabaka S Sport'ta canlı olarak yayınlanacak.

INTER - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Martinez

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Chiesa

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