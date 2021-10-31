Salernitana 0-1 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Napoli namağlup liderliğini sürdürdü!
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Napoli deplasmanda Salernitana ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve namağlup liderliğini sürdürdü.
İtalya Serie A'nın 11. hafta mücadelesinde Salernitana sahasında Napoli'yi ağırladı. Mücadeleyi Napoli 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golü 61. dakikada Piotr Zielinski kaydetti. Ayrıca ev sahibinde 70. dakikada Grigoris Kastanos, konuk takımda ise 77. dakikada Kalidou Koulibaly direkt kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Napoli namağlup liderliğini sürdürdü ve 31 puana yükseldi. Salernitana ise 7 puanda kaldı.
Ligin 12. haftasında Napoli, Verona'yı sahasında ağırlayacak. Salernitana ise Lazio deplasmanında sahne alacak.
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