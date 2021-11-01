Roma 1-2 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Milan deplasmanda Roma'yı devirdi! Ibrahimovic...
İtalya Serie A'nın 11. haftası dev bir maça ev sahipliği yaptı. Jose Mourinho'nun ekibi Roma sahasında Stefano Pioli'nin öğrencileri Milan'ı konuk etti. 3 gol ve 1 kırmızı kartın çıktığı mücadeleyi Milan 2-1 kazandı ve namağlup serisini sürdürdü. Karşılaşmada İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, şık bir frikik golüne imza attı.
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. hafta maçında Milan, deplasmanda Roma'yı 2-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Ligde bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Milan, Olimpiyat Stadı'nda Roma'nın konuğu oldu.
Rakibine oranla hücumda daha iyi organize olan konuk ekip, 26. dakikada Zlatan Ibrahimovic ve 57. dakikada penaltıdan Franck Kessie'nin ağları havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Roma'nın tek golü, 90+3. dakikada Stephan El Shaarawy'den geldi.
Milan'da Theo Hernandez, 66. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Puanını 31'e çıkaran Milan, lider Napoli'nin ardından averaj farkıyla ikinci sırada yer aldı. Roma ise 19 puanla 4. sırada kaldı.
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