13 Kasım 2021, Cumartesi
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Transfer resmen açıklandı! Dani Alves Barcelona'ya geri döndü
İspanya La Liga devi Barcelona, eski futbolcusu Dani Alves'i yeniden kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 38 yaşındaki yıldız oyuncu, 2008-2016 yılları arasında Katalan ekibinde forma giymişti.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki oyuncunun gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ve ocak ayından itibaren sezon sonuna kadar forma giyeceği kaydedildi.
2008-2016 yılları arasında Barcelona forması giyen Brezilyalı sağ bek, ligde 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 olmak üzere toplam 23 kupa sevinci yaşadı.
Alves, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Juventus, Paris Saint-Germain ve ülkesinin Sao Poulo takımlarında forma giymişti.
🤯 @DaniAlvesD2 is coming back to Barça!— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2021
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