13 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Transfer resmen açıklandı! Dani Alves Barcelona'ya geri döndü

Transfer resmen açıklandı! Barça’ya geri döndü
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

İspanya La Liga devi Barcelona, eski futbolcusu Dani Alves'i yeniden kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 38 yaşındaki yıldız oyuncu, 2008-2016 yılları arasında Katalan ekibinde forma giymişti.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki oyuncunun gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ve ocak ayından itibaren sezon sonuna kadar forma giyeceği kaydedildi.

2008-2016 yılları arasında Barcelona forması giyen Brezilyalı sağ bek, ligde 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 olmak üzere toplam 23 kupa sevinci yaşadı.

Alves, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Juventus, Paris Saint-Germain ve ülkesinin Sao Poulo takımlarında forma giymişti.

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