Barcelona Alaves maçında Sergio Agüero korkutmuştu! Arjantinli yıldızın durumu belli oldu
İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Alaves'i konuk etmişti. 1-1 biten mücadelede Katalan ekibi cephesinde büyük bir şok da yaşandı. Barcelona'nın yıldız oyuncularından Sergio Kun Agüero, yaşadığı nefes darlığı sorunu nedeniyle korkuttu. Hastaneye kaldırılan Arjantinli oyuncunun son durumu belli oldu. İşte detaylar...
Barcelona'nın Alaves ile oynadığı mücadelede Arjantinli yıldız Kun Agüero, elini göğüs kafesine koydu ve yaşadığı nefes darlığı sorunu nedeniyle oyundan çıktı. Gerekli kontroller sonrası ambulans ile hastaneye sevki gerçekleştirilen Agüero'nun durumu da belli oldu.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Dün oynanan maçta ilk 11'de başlayan Sergio Agüero, 41. dakikada kendisini iyi hissetmeyerek yere oturdu. Takım arkadaşlarının ve sağlık çalışanlarının hemen yanına koştuğu Agüero, nefes darlığı sebebiyle hızlı bir şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KALP RİTİM BOZUKLUĞU TESPİT EDİLDİ
Hastanede Aguero için göğüs rahatsızlığı nedeniyle bazı kardiyoloji tetkikleri yapıldı ve kendisine "kardiyak aritmi" yani kalp ritim bozukluğu teşhisi konuldu.
İlk etapta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Dinamo Kiev maçında forma giyemeyecek Agüero'nun durumunun ne olacağı, devam etme noktasında futbol kariyerinin süreçten nasıl etkileneceği ise tetkikler sonucunda belli olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...