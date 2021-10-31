Barcelona Alaves maçında Sergio Agüero korkutmuştu! Arjantinli yıldızın durumu belli oldu

Barcelona'nın Alaves ile oynadığı mücadelede Arjantinli yıldız Kun Agüero, elini göğüs kafesine koydu ve yaşadığı nefes darlığı sorunu nedeniyle oyundan çıktı. Gerekli kontroller sonrası ambulans ile hastaneye sevki gerçekleştirilen Agüero'nun durumu da belli oldu.