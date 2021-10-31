31 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona Alaves maçında Sergio Agüero korkutmuştu! Arjantinli yıldızın durumu belli oldu

İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Alaves'i konuk etmişti. 1-1 biten mücadelede Katalan ekibi cephesinde büyük bir şok da yaşandı. Barcelona'nın yıldız oyuncularından Sergio Kun Agüero, yaşadığı nefes darlığı sorunu nedeniyle korkuttu. Hastaneye kaldırılan Arjantinli oyuncunun son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Barcelona Alaves maçında Sergio Agüero korkutmuştu! Arjantinli yıldızın durumu belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Barcelona'nın Alaves ile oynadığı mücadelede Arjantinli yıldız Kun Agüero, elini göğüs kafesine koydu ve yaşadığı nefes darlığı sorunu nedeniyle oyundan çıktı. Gerekli kontroller sonrası ambulans ile hastaneye sevki gerçekleştirilen Agüero'nun durumu da belli oldu.

Barcelona Alaves maçında Sergio Agüero korkutmuştu! Arjantinli yıldızın durumu belli oldu

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Dün oynanan maçta ilk 11'de başlayan Sergio Agüero, 41. dakikada kendisini iyi hissetmeyerek yere oturdu. Takım arkadaşlarının ve sağlık çalışanlarının hemen yanına koştuğu Agüero, nefes darlığı sebebiyle hızlı bir şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Barcelona Alaves maçında Sergio Agüero korkutmuştu! Arjantinli yıldızın durumu belli oldu

KALP RİTİM BOZUKLUĞU TESPİT EDİLDİ

Hastanede Aguero için göğüs rahatsızlığı nedeniyle bazı kardiyoloji tetkikleri yapıldı ve kendisine "kardiyak aritmi" yani kalp ritim bozukluğu teşhisi konuldu.

Barcelona Alaves maçında Sergio Agüero korkutmuştu! Arjantinli yıldızın durumu belli oldu

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ

İspanyol basınına göre yaklaşık 10 gün önce de Agüero'nun benzer bir sorun yaşadığı belirtildi. Agüero için detaylı tetkikler yapılacağı da aktarıldı.

Barcelona Alaves maçında Sergio Agüero korkutmuştu! Arjantinli yıldızın durumu belli oldu

İlk etapta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Dinamo Kiev maçında forma giyemeyecek Agüero'nun durumunun ne olacağı, devam etme noktasında futbol kariyerinin süreçten nasıl etkileneceği ise tetkikler sonucunda belli olacak.

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