31 Ekim 2021, Pazar
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Sportitalia'nın haberine göre, Paul Pogba'nın United ile yeni bir sözleşme imzalamayacağı ve eski takımı Juventus'a döneceği belirtildi.
Ole Gunnar Solskjaer'in akıbeti konusundaki belirsizlik de oyuncunun takımdaki kaderini büyük ölçüde etkileyeceği aktarıldı.
2012'den 2016'ya kadar Juventus'da kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirdiği için Juventus'a dönmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.
Pogba'nın maaşını karşılayabilmek için İtalyan ekibinin Aaron Ramsey, Weston McKennie ya da Adrien Rabiot'u satması gerektiği belirtildi.
Juventus'un Pogba için sezon başına 12 milyon euro değerinde bir sözleşme teklif edebileceği konuşuluyor.
Paul Pogba'nın yeni adresi Juventus mu oluyor? Manchester United...
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United forması giyen Paul Pogba'nın geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Fransız yıldızın 2022 yılında bitecek olan sözleşmesinin ardından eski takımı Juventus'a gideceği iddia edildi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United forması giyen Paul Pogba'nın 2022'de bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceği iddia edildi.
Sportitalia'nın haberine göre, Paul Pogba'nın United ile yeni bir sözleşme imzalamayacağı ve eski takımı Juventus'a döneceği belirtildi.
Ole Gunnar Solskjaer'in akıbeti konusundaki belirsizlik de oyuncunun takımdaki kaderini büyük ölçüde etkileyeceği aktarıldı.
2012'den 2016'ya kadar Juventus'da kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirdiği için Juventus'a dönmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.
Pogba'nın maaşını karşılayabilmek için İtalyan ekibinin Aaron Ramsey, Weston McKennie ya da Adrien Rabiot'u satması gerektiği belirtildi.
Juventus'un Pogba için sezon başına 12 milyon euro değerinde bir sözleşme teklif edebileceği konuşuluyor.
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