Dortmund 2-0 Köln (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Bundesliga'nın 10. haftasında Dortmund, sahasında Köln'ü 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 40. dakikada Hazard ve 64. dakikada Tigges kaydetti.
Bundesliga'nın 10. haftasında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Dortmund, evinde Köln ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund, 2-0'lık skorla kazandı ve üst üste 4. galibiyetini aldı.
Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta Dortmund'a galibiyeti getiren goller, 40. dakikada Hazard ve 64. dakikada Tigges'ten geldi.
Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 24 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. 3 maçtır kazanamayna Köln ise 13 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 11. haftasında Dortmund deplasmanda RB Leipzig ile kozlarını paylaşacak. Köln ise evinde Union Berlin'i konuk edecek.
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