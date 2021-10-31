Getafe 2-1 Espanyol (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Enes Ünal Getafe'yi zafere taşıdı

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Getafe, sahasında Espanyol'u konuk etti. Ev sahibi takım, rakibini milli futbolcu Enes Ünal'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

La Liga'nın 12. haftasında Getafe ile Espanyol kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 31 ve 56. dakikadalarda milli futbolcu Enes Ünal'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Konuk takımın tek golüyse 38. dakikada Sergi Gomez'den geldi.

ENES ÜNAL 77 DAKİKA SAHADA KALDI

Getafe'de attığı gollerle takımını galibiyete taşıyan Enes Ünal, ilk 11'de başladığı mücadelede 77 dakika sahada kaldı.

Getafe bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Espanyol ise 14 puanda kaldı.

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