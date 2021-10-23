23 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Erling Haaland transfer itirafı! "175 milyon euro..."

Haaland’dan transfer itirafı! 175 milyon euro...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.10.2021

Bundesliga'da Dortmund formasıyla muhteşem performans sergileyen Erling Haaland son açıklamasıyla gündem yarattı. Haaland, "Ben 175 milyon Euro etmem" ifadesinde bulundu.

Dortmund'un yıldız forveti Erling Haaland, son sözleriyle kafaları karıştırdı. Daha önce Chelsea'nin kendisini istemesi üzerine bonservis bedeliyle alakalı "Ben 175 milyon Euro etmem" diyen Haaland, bu sefer tam tersi bir davranış sergiledi. Sözleşmesinde "2022 yazında 64 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi olan 21 yaşındaki forvet, kendisini transfer edecek takımlara mesaj gönderdi. ESPN'in haberine göre; 69 maçta 70 gol atan ve dünya devlerini peşinden koşturan Haaland, yeni takımından 30 milyon Sterlin (396 milyon TL) maaş istiyor. Oyuncunun menajeri Mino Raiola'nın da bonservis ve maaşın yanı sıra yüklü bir komisyon talep edeceği kaydedildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! Arsenal 3 puanı 3 golle aldı!
Cüneyt Çakır Körfez Ligi’nde düdük çalacak Cüneyt Çakır Körfez Ligi'nde düdük çalacak
Chiellini’den çarpıcı Ronaldo sözleri! Chiellini'den çarpıcı Ronaldo sözleri!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör