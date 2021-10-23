23 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 7-0 Norwich (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea Norwich’i paramparça etti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 Giriş Tarihi: 23.10.2021

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea sahasında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich'i 7-0 mağlup etti. Londra ekibinin gollerini, 8, 85 ve 90+1. dakikalarda Mason Mount, 18. dakikada Callum Hudson-Odoi, 42. dakikada Reece James, 57. dakikada Ben Chilwell, 62. dakikada Max Aarons attı.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea ile Norwich karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 7-0'lık skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 8, 85 ve 90+1. dakikalarda Mason Mount, 18. dakikada Callum Hudson-Odoi, 42. dakikada Reece James, 57. dakikada Ben Chilwell, 62. dakikada Max Aarons attı.

Norwich'te Benjamin Gibson, 65. dakikada çift sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Norwich'te forma giyen milli stoper Ozan Kabak, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Norwich'e karşı evinde oynadığı son 13 Premier Lig maçının 11'ini kazanan ve 1994'ten beri yenilmeyen Chelsea, puanını 22 yaptı. 9. hafta sonunda hiç galibiyeti olmayan Norwich, 2 puanda kaldı.

Chelsea, gelecek hafta Newcastle'a konuk olacak. Norwichy ise sahasında Leeds ile karşılaşacak.

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