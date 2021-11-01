Clermont 0-1 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Cengiz Ünder attı Marsilya kazandı
Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Marsilya, deplasmanda Clermont ile karşılaştı. Konuk takım, rakibini milli futbolcu Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Ligue 1'in 12. haftasında Clermont ile Marsilya kozlarını paylaştı.
Konuk takım, rakibini 25. dakikada milli futbolcu A Milli Takım'ımızın yıldızı Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
CENGİZ ÜNDER 90 DAKİKA OYNADI
Marsilya'da maça ilk 11'de başlayan ve takımını galibiyete taşıyan isim olan Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kaldı.
Marsilya bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Clermont ise 13 puanla 15. sırada kendine yer buldu.
Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Marsilya, 7 Kasım Pazar günü TSİ 15.00'te Metz'i ağırlayacak. Clermont ise aynı gün TSİ 17.00'de Saint-Etienne deplasmanına konuk olacak.
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